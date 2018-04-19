Путин подписал закон о введении новой меры пресечения

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение новой меры пресечения - "запрета на определенные действия". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с новой мерой пресечения подозреваемый или обвиняемый должен своевременно являться в суд или по вызовам следователя и дознавателя, а также "соблюдать один или несколько запретов". Также могут запретить покидать жилое помещение, общаться с определенными людьми, пользоваться интернетом, почтой или автомобилем.
Человек, которого коснется ограничение, по-прежнему сможет совершать экстренные звонки, а также общаться с контролирующим органом, дознавателем или следователем.
Срок применения запрета устанавливает и продлевает суд. По уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он не превышает одного года, по делам о тяжких преступлениях — двух лет, об особо тяжких преступлениях — трех.
Комментарии
Судя по всему, места в тюрьмах заканчиваются.
Запрет есть,пить, дышать