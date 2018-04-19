Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края совместно с подведомственными организациями провело комплекс основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, сообщается на официальном сайте региона. Также разработан и утвержден сводный план тушения лесных пожаров.
Как отмечают в ведомстве, на охрану лесов от пожаров в этом году для края предусмотрена субвенция из федерального бюджета в размере 41,9 миллиона рублей. Сумма соизмерима с объемом денежных средств, выделенных на эти цели в прошлом году.
Профилактические противопожарные мероприятия в регионе в первую очередь проводят на лесных участках, граничащих с населенными пунктами. Здесь необходимо обеспечить устройство противопожарных минерализованных полос, провести работы по очистке территорий, обеспечить содержание в исправном состоянии дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.
В крае к работе в пожароопасный сезон полностью подготовлены три вертолета Robinson R-44, запас авиационного бензина для 380 часов работы и посадочные площадки, расположенные в Барнауле, Белокурихе и селе Чарышское. Создано 32 маневренных группы государственных лесных инспекторов для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности. Организованы добровольные пожарные дружины.
В круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба, осуществляя взаимодействие в режиме видеоконференции с Рослесхозом, департаментом лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю и другими структурами. При Минприроды региона (в том числе в 31 лесничестве края) созданы оперативные штабы по охране лесов от пожаров, которые будут действовать в течение всего пожароопасного сезона.
В целом, как отмечается, все мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону на территории Алтайского края спланированы и выполнены в установленные сроки.
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