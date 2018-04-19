Бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заявил, что свыше 30 бизнесменов оставили свои заявки в списке желающих вернуться в Россию из Великобритании, передает ТАСС.
"По ним идет активная фаза работы с силовиками в рамках межведомственного взаимодействия. Контактируем с заявителями и мы, и наши координаторы в Британии, США, Кипре, Испании, ОАЭ", — рассказал Титов.
В начале февраля Титов огласил имена 16 бизнесменов, которые ранее перебрались в Великобританию, чтобы уйти от российского правосудия, но сейчас заявили о желании вернуться на родину.
Первый предприниматель из списка уже вернулся в Россию. Им стал Андрей Каковкин из Ростова-на-Дону, который обвинялся в присвоении 10 млн рублей заемных средств.
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