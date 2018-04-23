"Умный телефон" – не просто телефон, а средство для работы, развлечений, общения, платежей и множества других задач. Но обратная сторона безграничной пользы — повышенный риск. Сегодня к смартфону привязано множество паролей от почтовых ящиков и социальных сетей, банковские карты, в нем находится другая важная информация.
Несложно представить масштаб трагедии, если мобильник попадет в чужие руки. Специалисты МТС рассказали о пяти простых правилах, которым нужно следовать, чтобы защитить свой телефон:
СЕКРЕТНЫЙ КОД
Первый совет: введите в настройках гаджета разблокировку экрана секретным кодом. Это могут быть цифры, графический ключ или отпечаток пальца. Да, это немного увеличит время, за которое вы сами сумеете добраться до той же электронной почты, зато все остальные не смогут туда попасть вообще. Если вы выбираете цифровой код, помните, он создан для защиты смартфона, а значит, необходимо придумать вариант уникальный, который не придет в голову постороннему. Плохой выбор — год рождения, ваш или близкого вам человека, код вида "1234" или "3333".
ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
Многие интернет-банки требуют при авторизации на своем сайте вводить код, присылаемый в СМС, несмотря на то, что пользователь правильно ввел логин и пароль. Такая двойная проверка называется двухфакторной авторизацией. Она защитит вас, если кто-то случайно узнает ваши данные для входа в интернет-банк и попробует ими воспользоваться. Двойная проверка в этом случае не должна вас удивить, ведь в банке лежат ваши деньги.
(НЕ)СЛАБОЕ ЗВЕНО
Наивно надеяться, что ваш смартфон будет с вами всегда: его можно потерять, разбить или он может быть украден. Даже если само устройство защищено кодом, злоумышленник способен достать вашу сим-карту, вставить ее в другой телефон и получить возможность читать приходящие на ваш номер СМС, в том числе от банка или социальной сети и даже потратить деньги с вашего мобильного счета. Раньше, до эры смартфонов, сим-карту защищал ПИН-код, набор из четырех цифр, без ввода которого нельзя было получить доступ к телефону. Для включения этой опции в настройках телефона в разделе "Безопасность" нужно включить проверку ПИН-кода.
ВНУТРЕННЯЯ УГРОЗА
Стоит помнить не только о внешних, но и о внутренних угрозах. Пользователи сами устанавливают на свой смартфон программы, сами посещают через него те или иные сайты — и не все из них безопасны. Из-за технических особенностей в большей степени компьютерным вирусам и другим "плохим" программам подвержены Android-гаджеты. Спасение есть, и оно такое же, как и для настольного компьютера - антивирус.
Есть немало антивирусных мобильных приложений, включая бесплатные. Кстати, абоненты МТС могут воспользоваться специальными версиями известных продуктов на особых условиях.
НЕ БОЛТАЙ!
Стоит держать свои секреты при себе. В первую очередь это касается тех секретных кодов, которые защищают ваш смартфон и сим-карту. Необходимо побеспокоиться о том, чтобы логины и пароли от используемых вами интернет-сервисов были известны только вам, не храните их на бумаге или в файлах, к которым легко могут получить доступ другие люди. С особой осторожностью используйте логины и пароли на чужих компьютерах и мобильных гаджетах. Никогда не запоминайте эти данные в браузере.
В наше время мошенники могут под разными предлогами просить ваши коды и пароли. Сценариев много, и всегда будут появляться новые. Правило же одно: логин, пароль и одноразовый код должны знать только вы. Никто, будь он действительно сотрудник банка или полицейский, не может требовать у вас эти данные. Если кто-то просит у вас код, первое, о чем вы должны подумать, — это мошенничество.
Берегите себя и свои данные!
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