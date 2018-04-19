Школа преткновения: почему в Барнауле 132-ю школу делят на две

Баталии вокруг 132-й школы в Барнауле набирают обороты. Родители и учителя в соцсетях и в комментариях под новостями спорят по поводу решения городских властей разделить школу на две и выясняют, кому и зачем нужно ломать "устоявшийся коллектив и учебный процесс". Председатель комитета по образованию Наталья Полосина ответила ИА "Амител" на самые частые вопросы родителей.

Про дорогу

Напомним, барнаульская школа № 132 размещена в двух корпусах. В корпусе, который располагается в здании на улице Балтийской, 11, размещена начальная школа и пятые классы. В корпусе по улице Балтийской, 6 — средняя и старшая школа. С сентября 2018 года корпус по улице Балтийской, 11 станет самостоятельным учебным заведением — школой № 134.

Председатель комитета по образованию г. Барнаула Наталья Полосина: "В этих двух школах на сегодня 2400 учащихся. 1700 приходится на школу по адресу Балтийская, 6 и 700 учеников — на школу по адресу Балтийская, 11 в квартале 2001. Однако в здании в квартале 2001 сегодня обучается только начальная школа и пятые классы. Между тем это здание проектом было предусмотрено как общеобразовательная средняя школа со всеми специализированными кабинетами и в отдельно взятом микрорайоне. Она должна функционировать сегодня как единая общеобразовательная школа для микрорайона и обучать детей с 1-го по 11-й классы. Именно это мы сегодня пытаемся донести до родителей".

Корпуса 132-й школы разделены улицей Балтийской. На данный момент происходит так, что младшеклассники из 2000 микрорайона вынуждены идти на занятия через опасную улицу, хотя рядом находится "своя школа". А в это время старшеклассники из 2001 микрорайона идут на занятия в корпус, который находится в 2000-м микрорайоне. "Каждый ребенок должен иметь возможность обучаться как можно ближе к месту проживания", — считают в комитете по образованию.

И ряд родителей согласны с этим.

"Я родитель и я лично очень рада разделению! Мы живем рядом со 134-й школой! Почему мой ребенок должен рисковать жизнью и переходить эту жуткую дорогу через Балтийскую, когда школа за домом? Я лично приветствую это! Сейчас в 134-й школе учатся несколько младших классов и пятые классы! А начиная с шестого дети до одиннадцатого вынуждены ходить через дорогу в школу!" - написала жительница Барнаула в комментариях к новости ИА "Амител" .

Про обучение

В данной ситуации с начальной школой все относительно понятно — большинство родителей выберут ту, которая будет ближе к дому. Проблем опасаются родители школьников постарше — в 132-й школе начиная с пятого класса у детей начинается профильное обучение с углубленным изучением предметов.

"Начальная школа, мы думаем, спокойно перейдет учиться в 134-ю школу. Им-то все равно: учителя наберут себе детей и до 5-го класса их и будут вести. И родителям тоже все равно. Но среднее и старшее звено останется здесь, потому что у нас скомплектованные профильные классы с углубленным изучением предметов. И здесь могут быть проблемы. Если в 134-ю школу перейдет какая-то часть учеников: ну, допустим, пять учеников из математического, 7 из иностранного и так далее — в каких классах им заниматься? И педагоги тоже туда не пойдут, потому что учеников будет очень мало, а значит, и зарплата низкая. Это с одной стороны. А с другой — педагогам в 132-й школе грозят сокращения, потому что после разделения станет меньше часов", — переживает педагог 132-й школы Снежана (имя изменено по просьбе педагога).

"Мы проводим опросы в своих классах — большинство родителей хотят остаться в 132-й школе. Здесь сложившийся коллектив и педагоги, которых мы знаем. Мы знаем, что именно мы получим от этой школы. Сейчас же ломается весь устой. Если произойдет отток учеников в 134-ю школу, то и в 132-й придется отказаться от профильных классов. А чтобы попасть в класс с углубленным изучением математики, мой ребенок, например, сдавал экзамены. Если детей будет мало, то классы перемешают. Кроме того, непонятно, откуда будет браться материально-техническая база в новой школе. Говорят, что на новую школу в 2018 году не предусмотрено финансирование. И еще, если уже решили разъединить эти школы, то почему не сделать переходный период, чтобы это не было так болезненно, как сегодня", — говорит Марина, мама школьника 132-й школы.

По словам председателя комитета по образованию Натальи Полосиной, прошло уже четыре родительских собрания, на которых собравшимся разъясняли, как будет происходить разделение и каким образом будет организован учебный процесс.

"Программы в школах будут одинаковые. Мы сегодня вместе с предварительной записью детей в 134-ю школу открыли еще одну: "Программы, по которым вы обучаетесь или хотели бы обучаться". То есть в результате этого опроса у нас будет четкое понимание того, кто из детей по какой программе обучался или желает обучаться. И все это мы будем иметь в виду, и при формировании классов мы это будем учитывать", — уверяет чиновник.

"Как могут учителя остаться без заработной платы? Есть дети — есть заработная плата. Все исходит отсюда. У нас на сегодня нормативно-подушевое финансирование: сколько детей — столько денег", — подчеркивает Полосина.

По ее словам, согласно предварительной записи, в новую школу на сегодня уже записано порядка 350 детей. И это не только младшеклассники.

Только добровольно

Председатель комитета по образованию подчеркнула, что перевод в 134-ю школу учеников и педагогов будет исключительно по желанию. Сегодня в этом корпусе занятия ведутся в первую смену. И в дальнейшем чиновники переводить эту школу в две смены не планируют. Причем после окончания уроков здесь будут работать кружки и секции для учащихся как из 134-й школы, так и из 132-й.

"Мы не планируем ее переводить на две смены. Сейчас во второй половине дня там есть дополнительное образование для детей как со школы на Балтийской, 6, так и со школы на Балтийской, 11. И все это там сохранится. Но мы планируем организовать школу с полным циклом — с 1-го по 11-й классы. Понимаю, что родителям нужно время, чтобы обдумать эту ситуацию. И сегодня нужно просто успокоиться, перестать обращать внимание на соцсети и принять для себя какое-то решение, — сказала Полосина. - И главное, если возникают какие-то вопросы, то комитет по образованию не закрыт для родителей. Можно зайти задать вопросы".

Готов общаться с родителями и директор школы №134 — Константин Ерофеев, кстати, победитель краевого конкурса "Учитель года Алтая" (Ранее — заместитель директора школы № 118 — прим. редакции). Он принимает в школе по адресу: ул. Балтийская, 11 в понедельник и четверг с 15 до 19-00.