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Столкновение КамАЗа под управлением жителя Алтайского края с автомобилем ГАЗ-27527 "Почты России" произошло в Горном Алтае.
По данным республиканского МВД, авария произошла 18 апреля в Улаганском районе около 07:50 на 27-м километре автодороги "Акташ – Улаган – Балыктуюль".
"32-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем КамАЗ, при движении со стороны с. Акташ в направлении села Улаган не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-27527 под управлением 52-летнего жителя Улаганского района", — уточняют в полиции.
Водитель ГАЗа обратился в районную больницу. Отмечается, что госпитализация мужчине не потребовалась.
Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.
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