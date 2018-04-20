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Глава Барнаула призвал потерпеть дискомфорт и пробки из-за ремонта дорог

, ИА "Амител"
Летом 2018 года в городе одновременно будут ремонтировать 44 дороги

Фото: Amic.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин призвал автолюбителей потерпеть дискомфорт и пробки летом 2018 года, которые будут вызваны масштабными ремонтными работами по программе "Безопасные и качественные дороги".

В 2018 году в краевой столице в рамках приоритетного проекта будет отремонтировано 44 дороги, более 72 километров дорожного полотна. Дорожники готовы приступить к работе уже в ближайшее время. Все контракты уже отыграны, определены подрядные организации. Работы предполагается завершить до октября. При этом объем работ настолько велик, что это создаст трудности для проезда. Новое дорожное полотно появится как на крупных магистралях, таких как проспекты Социалистический, Ленина, Комсомольский, так и на улицах Антона Петрова, Гоголя, Юрина, Смирнова, Папанинцев, Привокзальная и других транспортных артериях краевой столицы.

"В этом году мы все дороги приведем в достойный вид. Понятно, что будет некий дискомфорт. В городе будет большая стройка, поэтому просьба отнестись с пониманием к этому. Все это делается во благо", — заявил градоначальник.

Общая стоимость работ по ремонту дорог на 2018 год оценивается в 911 миллионов рублей.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

20.04.2018 07:31
- гость -

Потерпеть, пока зима, потерпеть, пока лужи, потерпеть, пока ремонт, потерпеть, пока опять зима...

0  0
20.04.2018 07:48
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