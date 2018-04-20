Фото: nat-geo.ru
Погода начнет меняться в Алтайском крае в сторону существенного потепления в пятницу, 20 апреля.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, в дневное время в крае будет без осадков, утром местами на дорогах гололедица, туман. Дневные температуры составят +8...+13 градусов.
Ветер будет северный с переходом на юго-западный, 6-11 метров в секунду, в западных районах порывы до 17 метров.
В Барнауле без осадков, утром возможен туман. Днем в краевой столице температура за окном составит +9...+11 градусов. Ветер северный с переходом на юго-западный, 6-11 метров в секунду.
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