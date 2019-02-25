Фото из сети интернет

В виртуальных картах Google есть функция Google Street View — она позволяет смотреть панорамные виды улиц многих городов мира. Некоторые так даже устраивают "путешествия", рассматривая улицы на другом конце света.

Мы собрали для вас самые интересные моменты, полученные камерами Google.