Фото из сети интернет
В виртуальных картах Google есть функция Google Street View — она позволяет смотреть панорамные виды улиц многих городов мира. Некоторые так даже устраивают "путешествия", рассматривая улицы на другом конце света.
Мы собрали для вас самые интересные моменты, полученные камерами Google.
Комментарии
Предпоследней фоткой прославился г. Новоалтайск.
ага.. прославился
но это не странные фотки.. они вполне обычные для тех мест где сделаны
в свете последних международных событий ответственно заявляю, что известное фото из Новоалтайска - это фейк!!! ))) это сделано чтобы скомпрометировать честных жителей города!
"Мы собрали для вас самые интересные моменты, полученные камерами Google"
Опишите, пожалуйста, как собирали и сколько затратили времени.
Комент к предпоследней фотке- приехали с отдыха, но так устали, что на разгрузку машины совсем не осталось сил))
В чем странность? Обычная жизнь.
Что у птицы с крылом на первой фото? Некачественный монтаж?
На первой фотке с птицей многоэтажка справа явно пририсована
Так выряжаться зверями не на карнавал у них норма???
Очень странные люди...крэзи...