Фото: avito.ru
Коттедж площадью 248 квадратных метров на участке 20 соток продают в селе Лебяжье в Барнауле за 16,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
На первом этаже находятся: прихожая, гардеробная, санузел, котельная, гостиная-столовая, кухня, веранда с мангалом. На втором этаже — три спальни, рабочий кабинет, санузел, ванная с сауной, большая комната, где можно устроить игровую для детей, спортивный уголок или зимний сад.
Выполнен качественный ремонт. В доме есть встроенный теплый гараж на два автомобиля.
Имеется подвал для хранения овощей.
На участке — три теплицы, плодоносящий сад. Также есть баня из бревна кедра с комнатой отдыха, санузлом, раздевалкой, душевой и бассейном-купелью.
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