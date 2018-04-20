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Дом с местом под зимний сад и купелью продают в Барнауле за 16,9 млн руб.

, ИА "Амител"
Жилье площадью 248 квадратных метров находится в селе Лебяжье

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 248 квадратных метров на участке 20 соток продают в селе Лебяжье в Барнауле за 16,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

На первом этаже находятся: прихожая, гардеробная, санузел, котельная, гостиная-столовая, кухня, веранда с мангалом. На втором этаже — три спальни, рабочий кабинет, санузел, ванная с сауной, большая комната, где можно устроить игровую для детей, спортивный уголок или зимний сад.

Выполнен качественный ремонт. В доме есть встроенный теплый гараж на два автомобиля.

Имеется подвал для хранения овощей.

На участке — три теплицы, плодоносящий сад. Также есть баня из бревна кедра с комнатой отдыха, санузлом, раздевалкой, душевой и бассейном-купелью.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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