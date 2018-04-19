Министерство образования Башкирии представит к награде 29-летнюю учительницу Екатерину Першину, которая получила ранение, спасая школьников от ученика в школе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка по региону Милану Скоробогатову.
Напомним, в среду, 18 апреля, в Стерлитамаке ученик школы напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. В результате пострадали четыре человека, включая зачинщика.
Учительница Екатерина Першина пыталась оградить группу школьников от ученика и получила ранения. Сейчас она находится в реанимации.
"Министерство образования Башкирии готовит документы, чтобы представить к награде учительницу Першину за ее отважность", — сказала Скоробогатова.
Ранее власти региона заявили о выделении материальной помощи в размере 300 тысяч рублей, которую получат учительница и две школьницы.
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