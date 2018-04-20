Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря
Так, 20 апреля в России, начиная с 2007 года, отмечается Национальный день донора. Этот день посвящен в первую очередь самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Кроме того, этот день посвящен и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и вносят вклад в развитие института донорства. Праздник приурочен к событию, имевшему месту 20 апреля 1832 года, когда молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщине была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.
А еще 20 апреля отмечают День китайского языка, который установлен в память о Цан Цзе — основателе китайской письменности. По легенде, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифов. Это позволило отказаться от узелкового письма.
362 года назад, 20 апреля 1656 года, в Москве медные деньги были пущены в оборот взамен серебряных монет. Так на смену благородным деньгам пришли более дешевые.
20 апреля можно назвать днем рождения детективного жанра. В этот день в 1841 году был опубликован первый в истории литературы детективный рассказ "Убийство на улице Морг" Эдгара По.
Для Сибири 20 апреля очень примечательно в связи с тем, что именно в этот день в 1843 году вышел указ об организации переселения крестьян в азиатскую часть России. Документ был призван стимулировать развитие слабо освоенных территорий страны и частично решить земельный вопрос.
20 апреля значимо и в истории развития мирового спорта — 98 лет назад, в 1920-м, мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр.
А 129 лет назад, 20 апреля 1889 года, на свет появился главный злодей XX века – Адольф Гитлер. На нем лежит ответственность за гибель миллионов граждан Советского Союза и преступления против человечества.
В истории же Барнаула 20 апреля примечательно тем, что 101 год назад в этот день в нашем городе проходил съезд духовенства Барнаульского уезда, на котором присутствовали 50 делегатов. Ими обсуждались вопросы об изменениях в России, переживающей период между Февральской и Октябрьской революциями, а также проблемы взаимоотношения церкви и государства.
А ровно 100 лет назад в Барнауле вышел первый номер газеты "Наш путь", издателем которой была местная организация эсеров.
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