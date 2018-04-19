Национальное собрание народной власти Кубы утвердило Мигеля Диаса-Канеля главой Госсовета, он стал новым лидером страны, сообщает РИА "Новости".
Ранее Диас-Канель занимал пост первого заместителя председателя Госсовета. Голосование по его кандидатуре прошло накануне. Сегодня результаты объявили официально.
Диас-Канель получил 603 голоса из 604 возможных, или 99,83%. Первым заместителем председателя стал Сальвадор Вальдес Меса.
Кроме того, были избраны пять заместителей, в том числе Рамиро Вальдес Менендес, Роберто Томас Моралес Охеда, Гладис Мария Бехерано Портела, Инес Мария Чапман и Беатрис Джонсон Уррутия. Секретарем Госсовета стал Омеро Акоста.
Комментарии
Мария Чапман .... чтото знакомое