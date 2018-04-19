Мэр Новосибирска Анатолий Локоть позвал горожан выйти на субботник 21 апреля, разместив в соцсетях видеоролик, который ему прислал один из жителей города. На видео Локоть вместе с новосибирцами убирает город под песню "Все танцуют локтями".
"Позвал земляков на городской субботник и получил в ответ такой ролик от одного из подписчиков. К юмору отношусь положительно — не могу не поделиться с вами. Заряжайтесь хорошим настроением и присоединяйтесь к уборке города 21 апреля", — написал мэр на своей страничке "ВКонтакте".
Веселое видео с нарезкой кадров с прошлых субботников, где мэр с граблями убирает вместе с горожанами улицы, пользуется популярностью.
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