Суд в Москве удовлетворил иск отца Цоя о правах на песни сына

Суд в Москве удовлетворил иск отца лидера группы "Кино" Виктора Цоя о расторжении договора на передачу компании "Музыкальное право" исключительных прав на песни его сына, сообщает РИА Новости.
"Признать договор недействительным", — сказала судья.
Ранее отец Цоя прокомментировал НСН свой иск к компании "Музыкальное право", связанный с правами на песни сына. "Это частное, личное дело. Я решил разорвать с ними контракт — и все. Есть там свои заковырки, но я бы не хотел распространяться", — заявил Роберт Цой.
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