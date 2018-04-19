Правительство России утвердило правила хранения данных операторами связи по так называемому пакету Яровой. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи", — говорится в постановлении.
Правила вступают в силу с 1 июля 2018 года и регламентируют хранение операторами связи ряда информации.
Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров рассказал о подготовке к вступлению в силу законов пакета Яровой. "Речь идет о том, что наши правоохранительные органы должны получить новый инструмент по борьбе с такими явлениями, как терроризм", — подчеркнул министр.
Комментарии