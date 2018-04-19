Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Сочи по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
"По подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук, являющийся также председателем совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города", — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, в результате действий Паламарчука акционерному обществу был причинен ущерб на сумму более 115 млн рублей.
В настоящее время проводятся обыски в его рабочем кабинете и по месту жительства.
Ранее СК сообщил о задержании главного архитектора Краснодара.
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