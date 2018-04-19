Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Мигелю Диас-Канелю в связи с его утверждением на пост главы Госсовета Кубы, сообщается на сайте Кремля.
"Глава Российского государства выразил уверенность, что под руководством М. Диас-Канеля Бермудеса страна продолжит уверенно продвигаться к целям, провозглашенным Кубинской революцией, выйдет на новые рубежи социально-экономического развития", — говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что особо ценит отношения с Кубой, которые основываются "на прочных традициях дружбы и взаимного уважения".
Он также сообщил о готовности к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению стратегического партнёрства с Кубой.
Ранее сообщалось, что Национальное собрание Кубы утвердило Мигеля Диас-Канеля на должность главы Госсовета.
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