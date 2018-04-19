Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что рассчитывает на бой против ирландца Конора Макгрегора в 2018 году и даже готов побить его во дворе, пишет "Спорт-Экспресс".
"Если Атлетическая комиссия Нью-Йорка лишит Конора лицензии, то мы же можем подраться в Лас-Вегасе, ну или где-то во дворе", — подчеркнул россиянин.
Он также сообщил, что переговоры о поединке идут, однако посетовал на то, что процесс продвигается медленно.
В качестве альтернативы рассматривается американский боец Дастин Порье. 15 апреля Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что Порье является претендентом на титульный бой против Нурмагомедова.
8 апреля Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе. В главном бое UFC 223 россиянин оказался сильнее американца Эла Яквинты.
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