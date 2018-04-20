В Октябрьском районном суде стартовало уголовное дело руководителей Барнаульского планетария. На скамье подсудимых директор муниципального бюджетного учреждения культуры Павел Ягодкин и его заместитель Галина Шкловская. Каждый из них обвиняется по п. "в", "г" ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских прав, совершенное в особо крупном размере лицом с использованием своего служебного положения).
"Сферический" правообладатель
Процесс ведет судья Анна Полтарыхина, следует из карточки дела. По версии следствия, обвиняемые с целью повышения показателей работы планетария и своей лично незаконно использовали объекты авторского права — полнокупольные фильмы, которые на протяжении долгого времени демонстрировали посетителям без заключения лицензионных соглашений с правообладателем и вопреки его воле. Об этом ранее сообщал СУ СКР по Алтайскому краю.
Как удалось выяснить ИА "Амител" , речь идет об ООО "Общество Сферического Кино". Компания в качестве юрлица была зарегистрирована в апреле 2010 года в Москве. Директором и единственным учредителем ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей является Марат Баймухаметов. Основной вид деятельности "Общества Сферического Кино" — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
ОСК позиционирует себя в качестве ведущего дистрибьютора контента для цифровых планетариев на русском языке. Среди клиентов компании — почти все государственные и частные цифровые планетарии РФ. Кроме того, известно, что ООО ОСК является корпоративным членом Международного Общества Планетариев (IPS).
ФСБ и звезды
Следствие полагает, что объекты авторского права Ягодкин и Шкловская получали от различных источников, копируя информацию на электронные носители. Общая стоимость прав на использование аудиовизуальных произведений за период совершения преступления составила более 8 млн рублей. Правда, не уточняется, за какое именно время это произошло.
В ходе следствия было изъято и изучено большое количество видеопродукции, бухгалтерских документов, дистрибьюторские, лицензионные соглашения, соглашения на коммерческий прокат. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Более того, именно оттуда оно и было передано в Следком. Как именно о нарушении авторских прав со стороны Барнаульского планетария стало известно силовикам, неясно.
Дело с обвинительным заключением поступило в Октябрьский суд 20 февраля. Первое заседание должно было пройти еще 28 марта. Однако было отложено. История затем повторилась 9 апреля. Amic.ru намерен в ближайшее время посетить одно из заседаний.
Первопроходцы из планетария
Кстати, в новейшей истории Алтайского края еще ни одному руководителю бюджетного учреждения не вменяли ст. 146 УК РФ. Об этом было сказано накануне в ходе пресс-конференции главы СУ СКР по Алтайскому краю Евгения Долгалева. Эта статья вообще является довольно редкой в правоприменительной практике не только нашего региона, но и РФ в целом.
Санкция статьи (п. "в", "г" ч. 3) предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового.
Думается, в данном случае все-таки обойдется без реальных сроков, но может последовать достаточно внушительный штраф для руководства планетария. Впрочем, все точки над i может расставить только суд.
Кстати, к 2020 году здание планетария должно быть передано РПЦ. Договоренность об этом ранее достигнута с администрацией города.
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Сибирский тренд?
Любопытная деталь: параллельно с уголовным делом Барнаульского планетария разворачивается отчасти схожая история в Новосибирске. Там директор планетария Сергей Масликов, по версии следствия, создал автономную некоммерческую организацию, через которую сдавал в аренду принадлежавшую планетарию аппаратуру для производства видеофильмов и другое оборудование. С января 2015 года до осени 2017 года Сергей Масликов получил 195 тыс. рублей, что квалифицировали как взятку в крупном размере. Сам подозреваемый отрицал свою причастность к преступлениям. Однако следствие настояло на том, чтобы Масликова отправили под стражу, что и было сделано судом.
68 "астрономических" лет
Барнаульский планетарий открыт в 1950 году, он стал шестым в Советском Союзе, говорится на сайте учреждения. Решение об устройстве планетария было принято в конце 1948 года. Первая публичная лекция была здесь прочитана 11 марта 1950 года, хотя по факту планетарий начал функционировать уже с осени 1949 года.
Инициатором создания в Барнауле планетария был Константин Владимирский — заведующий отделом культуры Алтайского крайисполкома. Поскольку средств на строительство не было, под планетарий выделили здание пустующей тогда Кресто-Воздвиженской церкви. Она была закрыта в 1939 году. В годы войны в здании церкви размещался завод по восстановлению электролампочек.
С 1964 года здесь используется проектор Carl Zeiss Jena, показывающий на искусственном небесном своде 5800 звезд, Млечный Путь, внегалактические и газовые туманности, планеты, метеоры, солнечные и лунные затмения, полярные сияния.
За все годы своего существования планетарий два раза закрывался на непродолжительное время. Вначале — для проведения капитального ремонта крыши в 1995 году и полного ремонта в 2000 году.
Барнаульский планетарий является членом Федерации Космонавтики России с июня 2007 года.
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