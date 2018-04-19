Дуров сравнил блокировку Telegram с фильмом "300 спартанцев"

Создатель Telegram Павел Дуров сравнил ситуацию вокруг блокировки Роскомнадзором мессенджера на территории России с фильмом "300 спартанцев", сообщает RT.
"Мой любимый фильм — "300 спартанцев". История о том, как 300 спартанцев сражаются в защиту свободы своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет", — написал Дуров в своем Instagram.
Он также подчеркнул, что в России уже заблокировано 18 млн IP-адресов в ходе блокировки Telegram: "Но приложение остается доступным для россиян. Спасибо вам за поддержку и любовь".
Ранее сообщалось о росте просмотров Telegram-каналов после решения суда о блокировке мессенджера. Также стало известно, что юристы мессенджера намерены обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с действиями Роскомнадзора.
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