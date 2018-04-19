Первый зампред Банка России Ксения Юдаева, ссылаясь на данные отчетов, которые предоставляют регулятору коммерческие банки, заявила, что россияне научились зарабатывать на волатильности курса рубля, продавая доллары во время его резкого роста и выкупая обратно, когда курс падает, сообщает РИА "Новости".
По словам Юдаевой, масштабы подобного обмена невелики: "Это не какие-то огромные масштабы, сейчас вообще все чистые покупки и чистые продажи валюты по сравнению с пиками 2014-2015 годов — это мизер, там больше слов, чем дела".
Она признала, что граждане продавали валюту в пик падения рубля. При этом, как она считает, резкий скачок валютных операций также может быть связан с опасением россиян о блокировании валютных счетов, вызванном антироссийскими санкциями.
"В принципе, граждане уже привыкли к "перелетам" и могли по курсу прошлого вторника пойти и поменять обратно — выиграли на настоящий момент. У нас граждане уже в разные стороны пытаются циркулировать на валютном рынке", — подчеркнула Юдаева.
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