Жительница Тюмени на протяжении четырех лет держала взаперти собак породы померанский шпиц, которых на днях изъяли после жалоб соседей, сообщает LIFE.
"Собаки жили в антисанитарных условиях, питались дважды в неделю, не выгуливались, а некоторые из них содержались в переносках", — говорится в сообщении регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
Иск подали соседи из-за постоянного лая и едкого запаха, который исходил из квартиры. Шпицев передали зоозащитникам по решению суда. Позже собаки пройдут курс лечения и реабилитации.
Владелице собак запретили содержать больше трех животных и потребовали привести квартиру в соответствие с требованиями санитарных норм. При этом ей еще грозит уголовное дело за жестокое обращение с животными.
Стоит отметить, что хозяйка шпицев отказалась самостоятельно переселить животных и для исполнения судебного решения приставам пришлось проникнуть в квартиру и принудительно изъять собак.
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