Томские ученые создают инновационный детектор радиации, которое сможет работать автономно, сообщает "Русская планета".
Аппарат призван измерять фон радиации на местности, кроме того, он сможет рассказать о зараженности продуктов вредными веществами — и все это без участия человека. Детектор будет портативным и предполагается, что его работа будет автономной.
Ученые рассчитывают, что прибор будет полезен и в повседневной жизни. К примеру, с его помощью экспедиционные группы смогут измерять уровень радиации в регионах, где расположены атомные электростанции и заводы.
Благодаря применению устройства и специального кабеля его можно будет подключить к любому электронному девайсу. Таким образом планшет сможет рассказать человеку о радиационном фоне продуктов и одежды.
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