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Российские ученые создадут радиационный детектор

, ИА "Амител"
Ученые рассчитывают, что прибор будет полезен и в повседневной жизни

Фото: youtube.com

Томские ученые создают инновационный детектор радиации, которое сможет работать автономно, сообщает "Русская планета".

Аппарат призван измерять фон радиации на местности, кроме того, он сможет рассказать о зараженности продуктов вредными веществами — и все это без участия человека. Детектор будет портативным и предполагается, что его работа будет автономной.

Ученые рассчитывают, что прибор будет полезен и в повседневной жизни. К примеру, с его помощью экспедиционные группы смогут измерять уровень радиации в регионах, где расположены атомные электростанции и заводы.

Благодаря применению устройства и специального кабеля его можно будет подключить к любому электронному девайсу. Таким образом планшет сможет рассказать человеку о радиационном фоне продуктов и одежды. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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