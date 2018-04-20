Ученые предложили цифровую модель доставки лекарств

Эксперты из Санкт-Петербургского государственного университета предложили контролировать доставку медикаментов с помощью блокчейна, сообщает "Русская планета".
По мнению исследователей, цифровая модель транспортировки обеспечит лучший контроль доставки лекарственных средств — в первую очередь, над сохранением правильного температурного режима.
Модель доставки включает в себя датчики и мобильные приложения, благодаря чему в любой момент можно отследить перемещение того или иного препарата.
Требования для работы системы эксперты загрузят в блокчейн-схему: таким образом, и пациент, и курьер смогут увидеть всю необходимую информацию по заказу и не смогут изменить сведения в одностороннем порядке.
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