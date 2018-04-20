За первые сутки последнего этапа продаж билетов на чемпионат мира-2018 в России болельщиками были распределены 164 136 билетов, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Очередной этап продаж стартовал 18 апреля в 12.00 по московскому времени.
Большая часть билетов, как сообщается, досталась жителям России — 87 902. В пятерку также попали: Аргентина (7740), Мексика (6598), Бразилия (6198) и США (6758).
Последний этап продаж продлится до 15 июля. В его рамках болельщики смогут приобретать билеты онлайн (при условии их наличия) в режиме реального времени и в порядке живой очереди.
Приобрести билеты можно на любые матчи, кроме двух: встречи группового этапа между Аргентиной и Исландией 16 июня в Москве, и финала, который пройдет в столичных "Лужниках".
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