В украинском Тернополе мужчина обокрал греко-католическую церковь Святого Пантелеймона, перед этим трижды перекрестившись. Установленная в храме камера наблюдения сняла действия набожного вора, сообщают "Вести".
На кадрах видно, как мужчина переступает порог и дважды крестится, при этом взгляд его фокусируется на открытом ящике комода, стоящего левее. Еще раз перекрестившись злоумышленник быстро схватил деньги и устремился к выходу. Найти его так и не удалось. Событие произошло 11 апреля.
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