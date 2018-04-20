В Барнауле при строительстве школы на улице Сиреневой строительный мусор не вывозится, а складируется на площадке, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
При этом, как отмечают очевидцы, мусор "загрязняет всю округу и раздувается ветром" по улице Сиреневой, а при сильном ветре еще и дальше улетает.
"Еще один пример халатного отношения к чистоте окружающей среды", — подытожили местные жители.
Комментарии
А жители близлежащих домов к стоматологической поликлиники №3 наблюдают полеты бахил которые выкидывает данное заведение,а дети при посещении садика №230 мусорку рядом с входом на территорию.
сегодня субботник, вот и приберитесь.
Человек 20 выйдете и соберите, вас в каждом доме по тысяче живёт. Правда, убирают всегда одни и те же.
Человек 20 выйдете и соберите, вас в каждом доме по тысяче живёт. Правда, убирают всегда одни и те же.
И так каждый день?