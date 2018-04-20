Правительство России в четверг, 19 апреля, одобрило проект закона о повышении качества оказания медицинской помощи за счет унификации протоколов лечения, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам клинических рекомендаций" и внести его в Госдуму в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная инициатива преследует цель повысить качество организации и оказания медпомощи за счет регламентации и унификации требований к клиническим рекомендациям и протоколам лечения, определяющим алгоритм действий медиков в отношении пациентов.
Документ в том числе вводит такие понятия, как "клинические рекомендации" и "протокол лечения (протокол ведения пациента)" и регулирует порядок разработки, утверждения и применения этих рекомендаций и протоколов.
Комментарии
А как же индивидуальный подход к каждому пациенту?
ВРАЧ СКАЗАЛ В МОРГ ЗНАЧИТ .......
Пропал дом
А "прокапаться"...?