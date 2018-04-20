Освоение Сибири через переселение крестьян началось 175 лет назад

175 лет назад, 20 апреля 1843 года, вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири.
До середины XIX века основу переселенцев в Сибирь составляли ссыльные и каторжники. Однако необходимость экономического развития этих регионов потребовала от властей принять ряд мер для содействия эффективному заселению и освоению этих диких территорий.
20 апреля 1843 года Министерство государственных имуществ издало указ об организации переселения в связи с освоением Сибири.
Согласно указу, переселенцы получали безвозвратные ссуды, земледельческие орудия и скот. Им также предоставлялись земельные наделы по 15 десятин на душу.
Кроме того, переселенцы на 8 лет освобождались от всех податей и повинностей, а также с них слагали недоимки по прежнему местожительству.
Также переселенцев освобождали от рекрутской повинности на три очередных призыва.
За 11 лет с момента выхода указа такой возможностью переселения воспользовались 90,6 тыс. крестьян.
Комментарии
Сибирь в плане ведения сельского хозяйства абсолютно нерентабельна. В частности, глубина промерзания почвы и число дней в году со средней температурой ниже нуля делают эту сферу убыточной. Впрочем, это относится и к любой другой сфере деятельности, кроме добычи полезных ископаемых. За уралом по факту половина - лишние люди.
Vanadiy2014
"За уралом по факту половина - лишние люди."
Да, да ! Так Гайдар с американскими советниками в 90 е годы и считал - для добычи ископаемых и их транспортировки достаточно 80 млн. чел.
Вот Вы конкретно работаете в горной отрасли, или в РЖД, или в полиции? А если нет, то Вы в зоне риска! Надо от вас избавляться...- лишний рот!
И ещё "в нерентабельной" Сибири всегда жили более зажиточно люди, чем в европейской части, и никогда не было голода!!!!
20.04.2018 08:57
Vanadiy2014
правельно. давно величайшие умы цивилизации говорили, что вашу сибирь надо поделить между США и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, а биамусар уничтожить.
но вы таталитарные ватники помешали Алексею Навальному стать законным презедентом и выполнить планы демократических стран.
175 лет назад заселение началось говорите?
а куда делось прежнее население, на марс улетело?
чтож такого было до этого что густонаселенная сибирь вдруг стала безлюдной?
Ванадий, вы расскажете или стоНавальный ?
Сейчас Путин старается всеми силами расселить Сибирь, отток жителей максимальный с момента освоения, земли уходят в аренду Китаю без всякого на то одобрение населения. Если и так будет продолжаться, скоро в учебниках будут писать - "Спустя 200 лет, с момента освоения Сибири, русские вынужденно покинули эти земли".