В Барнауле сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности мужчины, который 10 апреля 2018 года, предположительно, из дома, расположенного по улице Антона Петрова, мог плеснуть в лицо несовершеннолетней девочке жидкостью, в результате чего она получила химический ожог, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
"На данный момент проведен поквартирный обход дома, из окна которого могли выплеснуть жидкость. В настоящее время сотрудники полиции изымают запись с видеокамер, расположенных вблизи от того места, где это произошло, для их последующего изучения", — говорится в сообщении.
Участковые уполномоченные устанавливают возможных очевидцев, а также все обстоятельства происшествия.
Ситуация находится на личном контроле начальника УМВД России по городу Барнаулу, полковника полиции Максима Гердта.
Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, которые могли стать свидетелями происшествия, с просьбой сообщить об этом по телефону 02 или телефону доверия полиции 128. Вся информация будет незамедлительно проверена, уверяют правоохранители.
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