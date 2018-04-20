Зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт заявила, что сельский туризм может стать перспективной отраслью российской индустрии путешествий, а заодно стать источником дохода для определенных регионов, пишет "Парламентская газета".
Гехт отметила, что в России такой вид туризма пока еще не распространен, а подобные проекты на местном уровне реализуют лишь несколько регионов. Помочь в популяризации сельского туризма может специальная государственная программа, считают в Совете Федерации, сказала сенатор.
"Мы считаем, что это достаточно перспективное направление. В Европе сельский туризм достаточно востребован и занимает больше половины рынка туристических услуг", — подчеркнула Гехт.
Комитет Совфеда намерен обсудить данные вопросы с представителями Ростуризма. По итогам заседания участники встречи планируют сформулировать предложения по развитию сельского туризма, в том числе разработке госпрограммы.
Предложения по разработке госпрограммы развития агро- и экотуризма в пятницу, 20 апреля, будут обсуждаться на заседании Комитета сельских женщин. В состав комитета входят главы сельских поселений из разных регионов России. На встрече они поделятся уже наработанным опытом в этой сфере, а также смогут выдвинуть инициативы по организации конкретных проектов.
Ирина Гехт напомнила, что в рамках программы устойчивого развития сельских территорий предусмотрена поддержка местных инициатив: "И вот, мы хотели бы подтолкнуть женщин-глав сельских поселений выйти со своими инициативами".
Комментарии
Что обяжут туристов капать нам огороды и полоть грядки?
20.04.2018 09:40
- гость -
Что обяжут туристов капать нам огороды и полоть грядки?
Нет. Обяжут вас сдавать три шкуры в бюджет.
20.04.2018 10:10
- гость -
у мене один шкурка, и тот потрепаный
щаз в мае начнется сельский туризм - гольф по-русски (посадка и иже с ним картошки), перевозка екологичски чистых помидор в автобусах...