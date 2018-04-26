Внимание деталям: проверяем подвеску

Бытует мнение, что основная сезонная нагрузка на автомобиль приходится на холодное время года, когда низкие температуры и осадки значительно изнашивают ресурсы "железного коня". Однако специалисты предупреждают — лето тоже может стать для него серьезным испытанием. Поэтому пока в запасе есть время, стоит проверить техническое состояние авто. И первое, на что нужно обратить внимание, – состояние подвески.

Подвеска

На наших дорогах вместе со снегом часто сходит и асфальт, образовывая ямы и выбоины. В это время больше всего страдает подвеска автомобиля. Однако от ее работы зависит не только комфорт, но и безопасность движения. Исправная подвеска сокращает тормозной путь автомобиля в критической ситуации, противодействует заносам и опрокидыванию автомобиля.

В связи с этим в первую очередь стоит проверить настройку и регулировку тяг рулевого управления. Обязательна диагностика сайлент-блоков, амортизаторов, шарнирных соединений, пыльников, шрусов и т.д. Если же на резиновых или пластиковых деталях подвески обнаружены разрывы, трещины или сколы, то такие элементы необходимо немедленно заменить.

Вовремя обслуженная подвеска не только поможет сберечь нервы автовладельца, но и способна избавить от неприятных трат на ремонт автомобиля в летний сезон.

Что еще стоит проверить при подготовке к лету? Конечно, состояние деталей подвески, а еще — давление в шинах, состояние дворников, кондиционера и фильтра в салоне.

Внимание деталям

Знание основ ухода за личным автомобилем и регулярное сервисное обслуживание помогут в сезон отпусков и длительных переездов избежать поломок и испорченного отдыха. А для того, чтобы заменить неисправные детали можно было быстро и эффективно, стоит определиться с выбором магазина автозапчастей.

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Кстати, специально к летнему сезону компания "Автотрейд" предлагает широчайший ассортимент деталей подвески практически на любые автомобили — в розницу по оптовым ценам. Только до конца весны!

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