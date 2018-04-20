Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в Семейный кодекс РФ, согласно которым россияне смогут подавать заявление о вступлении в брак за год до предполагаемой даты, пишут "Известия".
Документ будет поддержан Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ уже 23 апреля.
Отмечается, что действующая система, при которой заявления в ЗАГС принимаются за месяц до бракосочетания (при оформлении через сайт госуслуг — за полгода), приводит к загруженности органов ЗАГС, что, в свою очередь, приводит к тому, что уже сами граждане не могут выбрать наиболее удобную для них дату и время регистрации.
В Минкомсвязи полагают, что нововведение позволит не только заранее определиться с наиболее предпочтительной датой бракосочетания, но и сильно сэкономить на свадебных путешествиях за счет раннего бронирования.
Чиновники нашли и еще один плюс. Если за год обстоятельства сложатся так, что бракосочетание перестанет быть актуальным, то граждане могут просто не являться в ЗАГС.
Комментарии
Ну и правильно
Пусть поживут, пороху понюхают
А то из койки в ЗАГС, потом свадьбу на миллион, "шобкакувсех" и через полгода разбегаются
Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в Семейный кодекс РФ, согласно которым россияне смогут подавать заявление о вступлении в брак за год до предполагаемой даты, пишут "Известия".
скорее всего врут, но если нет ,это окончательно добьет семейные узы.
молодежь в загс бежит когда пузо на нос лезет, а взрослые вообще не идут....
что же будет????
У меня сестренки нет, у меня братишки нет,
говорят с детьми хлопот невпроворот !
Что же будет на земле через сто ближайших лет,
если мода на детей совсем пройдет ???
Чиновники нашли и еще один плюс. Если за год обстоятельства сложатся так, что бракосочетание перестанет быть актуальным, то граждане могут просто не являться в ЗАГС.
ага, а за три неявки пожизненная дисквалификация
Ну это типа максимальный срок за сколько можно подать заявление, а минимальный то так и не изменится, 1 месяц, если места останутся свободные.
Вот бараны! больше 8 месяцев не стоило делать. Давайте тогда не год а пять.