Новое государство появилось на карте мира

Король Свазиленда Мсвати III, которого называют последним абсолютным монархом в Африке, переименовал свое государство в Королевство Эсватини, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.
В переводе новое название означает "земля свази". О своем решении Мсвати III объявил в ходе праздничной церемонии в честь 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого короля.
Монарх также заявил, что одной из причин переименования была путаница в названиях: "Куда бы мы ни ездили, люди называют нас Швейцарией" (Swaziland — Switzerland).
Королевство Эсватини находится на юге Африки между ЮАР и Мозамбиком. Территория обрела независимость от Великобритании в 1968 году. Население составляет примерно 1,35 миллиона человек. В 2013 году сообщалось, что Мсвати III выбрал для себя очередную невесту: 18-летняя финалистка конкурса красоты Синдисва Дламини стала 15-й женой короля.
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