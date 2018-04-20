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Второй авиарейс между административным центром Татарстана Казанью и столицей Алтайского края Барнаулом будет организован с мая 2018 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя государственного комитета республики Татарстан по туризму Сергея Иванова.
"В межрегиональном российском туризме не бывает игры в одни ворота, нам необходимо, чтобы не только жители края приезжали в Татарстан, но и, безусловно, жители Татарстана должны приезжать в Алтайский край. Будет два рейса, с 4 мая <...> появляется второй рейс. Сейчас рейс летает во вторник, добавляется еще один рейс, в субботу", — сказал Иванов.
Первый рейс Барнаул — Казань был введен в марте. За это время было совершено шесть перелетов, пассажирами стали порядка 200 человек. Одна из целей организации рейса — сделать удобной доставку из Сибири болельщиков на ЧМ-2018, шесть матчей которого пройдут в Казани. Для организации рейсов была выделена субсидия в 40 миллионов рублей из бюджетов Росавиации, Алтайского края и Республики Татарстан.
Также на данный момент ведутся переговоры по возобновлению авиарейса "Барнаул – Томск".
В сентябре 2017 года глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Алтайского края Александр Карлин провели встречу, на которой договорились об организации рейсов между двумя регионами.
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