Фото: kirov-portal.ru
Жителей Барнаула предупреждают об отключении двух светофоров в пятницу, 20 апреля.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, один объект отключили с 09:00 до 12:00 на пересечении улиц Юрина и Матросова.
Второй объект не будет функционировать с 13:30 до 15:00 на пересечении улиц Северо-Западная и Антона Петрова.
Отключение светофоров связано с проведением плановых ремонтных работ на электросетях. Участников дорожного движения просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
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