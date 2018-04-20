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Барнаульцев предупреждают об отключении двух светофоров 20 апреля

, ИА "Амител"
Временное отключение объектов связано с ремонтными работами

Фото: kirov-portal.ru

Жителей Барнаула предупреждают об отключении двух светофоров в пятницу, 20 апреля.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, один объект отключили с 09:00 до 12:00 на пересечении улиц Юрина и Матросова.

Второй объект не будет функционировать с 13:30 до 15:00 на пересечении улиц Северо-Западная и Антона Петрова.

Отключение светофоров связано с проведением плановых ремонтных работ на электросетях. Участников дорожного движения просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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