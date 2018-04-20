Правительство России в четверг, 19 апреля, одобрило проект закона об увеличении госпошлины за выдачу заграничного паспорта с 3,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, пишет "Парламентская газета".
Документом также предлагается установить размер пошлины за регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства из материалов на пластиковой основе — 1,5 тысячи рублей. За выдачу национального водительского удостоверения из таких же материалов — 3 тысячи рублей.
Теперь документ будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Соответствующие поправки будут добавлены в Налоговый кодекс.
По оценке правительства, увеличение размеров государственных пошлин позволит компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.
Ранее в правительстве отмечали, что затраты бюджета возрастут в связи с внедрением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры для обработки и хранения данных.
Комментарии
а как же иначе? Конечно, одобрямс! Поднять цену на топливо - одобрямс! Помочь олигаторам - дважды одобрямс!!! Правительство же народное
красота !!! - наша раша -
Спасибо огромное
монополист что хочет, то и делает