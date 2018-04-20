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Серия землетрясений произошла в Горном Алтае 20 апреля, следует из данных, опубликованных Алтае-Саянским филиалом ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".
Так, одно сейсмическое событие с показателем магнитуды 2,9 произошло в 229,5 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска в 06:01. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,2 балла по шкале MSK-64.
А ранее, в 01:11 по местному времени, был зафиксирован еще один подземный толчок, эпицентр которого находился в 125 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. Магнитуда сейсмического события составила 3, а интенсивность сотрясений в эпицентре — 3,4 балла.
Напомним, что месяц назад землетрясения фиксировались и на территории Алтайского края — в Алтайском районе. Кроме того, сейсмические события происходили и в Республике Алтай, а также в Восточном Казахстане и на Западе Монголии.
Таким образом, Алтай оказался в своеобразном кольце землетрясений.
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