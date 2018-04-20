Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что президент России Владимир Путин является "умным тактиком", с которым американским властям следует быть более напористыми, сообщает РИА "Новости".
"Он очень умный тактик. Проблема в том, что его подход по большинству вопросов — я выиграю, а США проиграют", — подчеркнул Буш-младший в эфире телеканала Fox Business.
По его мнению, Путин стремится к "восстановлению влияния Советского Союза".
"Так что я всегда думал, что США важно быть напористыми в отношениях с Путиным", — предостерег Буш-младший.
Комментарии
Идиот Буш похвалил Путина...Достойно.
Умный тактик
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Угу, стратег-импровизатор, матьиво
Путин политический стратег.И совсем не то,что о нём думает пиндос-младший.
Хм... "авторитетное" мнение
А что еще может сказать американский политик про Путина, который не развивает страну в угоду американских интересов. Восстановить влияние СССР, ну ну, пока СССР тратил деньги на вооружение весь мир наращивал экономику, потом СССР попилил ракеты, выкинув потраченные деньги на ветер, А весь мир снимает пенки со своей экономики, Путин идет той же дорогой, что его не хвалить то? Молодец, парнишка, стратег, однако.