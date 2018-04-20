В Чите сотрудник полиции, младший лейтенант полиции Алдар Аюшеев, обнаружил в лифте жилого дома клатч с 800 тысячами рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Забайкальскому краю.
Как рассказали в ведомстве, сотрудник ППС вечером вместе с супругой возвращался домой. В лифте жилого дома он увидел расстегнутую сумочку, в которой были видны денежные купюры. Полицейский вызвал следственно-оперативную группу.
В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личность владельца обнаруженных денег.
Комментарии
С женой наверно разведется)))))
Дык это, мои это деньги. Где можно забрать?
20.04.2018 12:23
- гость -
Приходи, заодно и присядешь лет на 10)
Проверка на вшивость?
Вот это честность, все бы так .
Я БЫ НЕ ОТДАЛ