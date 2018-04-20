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Полиция в Барнауле задержала местного жителя, подозреваемого в краже двух курток из отдела одного из торговых центров краевой столицы.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, молодой человек зашел в ТЦ и, когда продавец отвлекся, похитил две куртки, а затем скрылся в неизвестном направлении.
"Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в органы внутренних дел. Сумма причиненного ущерба составила более 10 000 рублей", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что похищенное он уже продал. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Это лихиe 2010-е! Мы выживаем как можем.....))))