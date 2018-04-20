Пятница, 20 Апрель, 16:28

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,86
€ 75,4
475527
12°
Обь
493см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Онлайн-доктора уже в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Телемедицинская платформа SmartMed сделает доступной качественную медицинскую помощь широкому кругу пациентов

Первым совместным продуктом компаний МТС и "МЕДСИ" стало одноименное приложение SmartMed для дистанционных консультаций с врачами и хранения электронной медицинской карты в защищенном сегменте "облака" #CloudMTC с моментальным доступом со смартфона

Данное приложение позволяет получать консультации с врачами Клиники "МЕДСИ" по видеосвязи или в чате, находясь в любой точке мира; вызывать на дом врача, в том числе неотложную помощь, и записываться на очные приемы; хранить медицинские данные в смартфоне, оставаясь уверенным в их защищенности. В приложении доступна актуальная информация о клиниках и врачах "МЕДСИ", история обращений за консультациями онлайн и офлайн (после осуществления регистрации в SmartMed), все сохраняемые пациентом или направляемые врачом документы, включая назначения и результаты анализов.

"Телемедицинская платформа SmartMed станет основой для развития стратегического для МТС направления цифрового здравоохранения. Наша задача – развитие превентивной медицины, медицины здоровья. Мы уже изучаем возможности внедрения решений в области ранней диагностики, онлайн-мониторинга состояния здоровья, развития системы автоматического анализа данных и персональных рекомендаций пациенту, – отметил президент МТС Алексей Корня. – При этом мы поддерживаем российские разработки в области медицины, в том числе активно сотрудничаем с вузами и технологическими стартапами: МТС открыла магистерскую программу по телемедицине в Московском политехническом университете, запустила направление цифровой медицины в акселераторе MTS Startup Hub и инициировала совместно с Высшей школой экономики исследования на тему готовности общества к внедрению телемедицины. Результаты исследований подтверждают наши оптимистичные прогнозы по развитию цифровой медицины в России в ближайшие годы". 

К телемедицинской программе уже подключены не только терапевты и педиатры, но и врачи других наиболее популярных специальностей – аллергологи, лоры, гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи и другие. Количество профильных специалистов, консультирующих онлайн, продолжит расширяться: только в ближайший месяц список специальностей планируется увеличить до более чем 20.

Персональные данные клиентов SmartMed хранятся в защищенном сегменте облачной инфраструктуры #CloudMTC. Для защиты данных используется комплекс специализированных решений безопасности.

"Развитие телемедицинских технологий открывает доступ к качественной медицинской помощи широкому кругу пациентов, в том числе и в регионах, небольших городах и поселках. Сегодня мы рады представить наше совместное решение с компанией МТС – телемедицинское приложение SmartMed. Этот уникальный продукт в сегменте digital health (цифровое здоровье — прим.ред.), объединяющий в себе медицинскую экспертизу "МЕДСИ" и опыт МТС. С принятием закона о телемедицине высокие профессиональные компетенции, передовой медицинский опыт и широкий спектр специализаций врачей "МЕДСИ" станут еще ближе к пациентам.  Наши специалисты гарантируют качество лечения пользователям SmartMed. Получив консультацию через приложение SmartMed, пациент может записаться к данному специалисту также и на очный прием", — отметила президент АО "Группа компаний "Медси" Елена Брусилова.

Когда будет полезно приложение SmartMed:

  • Профилактика заболеваний: как не простудиться в холодный сезон, как предотвратить обострение хронических заболеваний, как избежать частых головных болей и т.п.;
  • Консультация по характеру заболевания: врач поможет подготовиться к очному приему и определить, к какому специалисту записаться и какие исследования провести предварительно;
  • Расшифровка анализов: не нужно идти в клинику, чтобы узнать результаты исследований;
  • Консультация по ранее назначенной терапии с лечащим врачом, у которого пациент был на приеме в клинике;
  • Второе мнение: не выходя из дома, можно получить альтернативную оценку здоровья;
  • Мониторинг: ваш лечащий врач сможет отслеживать показания с носимых устройств, реагировать на критичные отклонения, давать рекомендации по корректировке нагрузки (например, спортивной) и пр.
  • Общие вопросы ухода и укрепления здоровья: как правильно купать ребенка; как вести себя с пожилыми близкими, ограниченными в движении; какие бывают схемы питания и другие.

Приложение SmartMed доступно всем абонентам российских операторов связи, его можно скачать в App Store и Google Play. Стоимость онлайн-консультации в приложении составляет 550 рублей. В течение месяца, до 19 мая включительно, все дистанционные консультации через SmartMed бесплатны.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
16:21
Минстройтранс впервые показал, где пройдет обход Барнаула за 50 миллиардов 0
16:15
Пожар в "Зимней вишне" унес жизни 60 человек: СК уточнил число погибших 1
16:05
МЧС предупредило о риске пожаров из-за майнинга криптовалют 1
15:50
Алтайский борец Дмитрий Золотов завоевал золото на чемпионате России 0
15:34
ЦБ отозвал лицензии у Русского Торгового Банка и банка "Логос" 0
15:26
Приведем город в надлежащий вид: глава Барнаула принял участие в субботнике 6
15:13
Пост школьного омбудсмена предложили создать из-за агрессивных учеников 1
15:01
Генерал-майор полиции Лаас выехал на место гибели пяти человек в Косихе 0
14:58
Подтверждена гибель детей из Алтайского края в пожаре в "Зимней вишне" 1
14:49
Лавров: Путин и Трамп избирались народами не ради военного противостояния 3
14:40
Онлайн-доктора уже в Алтайском крае 0
14:33
Пешехода сбили напротив "Теплого рынка" в Барнауле 6
14:23
Дачнику на заметку: расписание садоводческих маршрутов утвердили в Барнауле 3
14:12
Путевки в детские сады Барнаула родителям будут выдавать по-новому 2
14:04
Лавров: Путин полностью готов к встрече с Трампом 0
13:48
Тепло до +25: какая погода ждет жителей Алтайского края в выходные 0
13:33
Дорожные пылесосы убирают грязь с улиц Барнаула 21
13:21
Кислотой в лицо: в Барнауле возбуждено дело о причинении ожога ребенку 3
13:12
Пассажиры теплохода неделю не могут сойти на берег в Мурманской области 1
13:05
Ввод жилья на Алтае за первый квартал 2018 года увеличен в 2,3 раза‍ 2
12:49
51-й день весны: на Алтае установился снежный покров до 11 сантиметров 3
12:33
Путин может принять участие в акции "Бессмертный полк" в четвертый раз 4
12:22
Алтайский моторный завод задолжал работникам более 7 млн рублей 4
12:14
Полицейский, гуляя с женой, нашел в лифте дома 800 тысяч рублей и клатч 10
12:01
Барнаульский зоопарк поднимет цену на детские билеты для покрытия убытков 48
11:51
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 21 и 22 апреля 0
11:40
Очевидцев смертельного ДТП просят откликнуться в Барнауле 0
11:32
Приемная главы Барнаула Сергея Дугина меняет номер телефона 1
11:21
Пять человек погибли при пожаре в алтайском селе Косиха 1
11:13
Экс-президент США Буш-младший назвал Путина умным тактиком 8
11:02
Пьяный барнаулец устроил поножовщину в баре и ранил троих человек 2
10:51
Правительство одобрило увеличение пошлин за оформление ряда документов 23
10:33
Барнаулец украл из торгового центра две куртки и перепродал их 3
10:30
Укрепляем здоровье после зимы: полезный отдых в Белокурихе 0
10:22
Новое государство появилось на карте мира 1
10:14
Россияне будут подавать заявления на вступление в брак за год до даты 11
10:03
Два землетрясения произошли на Алтае 20 апреля 0
10:00
Газпромнефть подарит 1000 бонусных баллов на карту 0
09:50
Казань и Барнаул соединит второй авиарейс к чемпионату мира по футболу 0
09:35
Барнаульцев предупреждают об отключении двух светофоров 20 апреля 0
09:25
Банк "Левобережный" приглашает малый и средний бизнес на семинар в Барнауле 0
09:22
Частный жилой дом в Барнауле тушили 16 человек 1
09:16
Совфед поможет сделать сельский туризм доходным для определенных регионов 6
09:02
Полиция разыскивает плеснувшего кислотой в лицо барнаульской школьнице 4
08:53
Освоение Сибири через переселение крестьян началось 175 лет назад 21
08:46
Россиян будут лечить согласно протоколам и по заданным алгоритмам 14
08:30
Весна для владельцев Chevrolet Niva – время покорения новых вершин 0
08:24
Барнаульцы измеряют силу ветра по мусору, разлетающемуся от стройки школы 5
08:16
Детский угол зрения: Родион Нестеренко о проблемах со зрением у детей 0
08:05
В ТРЦ "Пионер" пройдут семейные выходные – подарки и развлечения для всех 4
08:04
Ежедневник: чем запомнилось в истории 20 апреля 0
07:50
Биоэнергетика: "Алтайлес" выпускает топливные древесные брикеты 11
07:45
Акция на теплицы от "Агронома": садоводы сами выберут условия 0
07:34
Звездный купол: что происходит с уголовным делом Барнаульского планетария 12
07:25
GrelkaFest 2018 в Шерегеше: это всё моё 1
07:20
Алтайских предпринимателей научат вести бизнес грамотно 0
07:15
"Как мама плакала": Ольга Гога о помощи детям и благотворительности 2
07:03
Дом с местом под зимний сад и купелью продают в Барнауле за 16,9 млн руб. 2
07:00
Какие шоу посетить в музее "Как-так?" в выходные дни и майские каникулы 0
06:48
Освежает: как приготовить окрошку по классическому рецепту 2
06:32
Глава Барнаула призвал потерпеть дискомфорт и пробки из-за ремонта дорог 7
06:23
Самые странные фотографии из Google Maps 6
06:14
Тепло до +13 и ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 20 апреля 0
06:01
Под тяжестью лет: почему старый мост в Барнауле становится опасным 22
05:54
Набожный вор трижды перекрестился перед кражей в церкви на Украине 2
04:57
Фанаты за сутки раскупили 164 136 билетов на ЧМ-2018 5
03:56
Названы сроки открытия Крымского моста для автомобилей 0
02:36
Хоккеисты сборной России с победы начали чемпионат мира среди юниоров 0
01:33
Ученые предложили цифровую модель доставки лекарств 0
00:45
Российские ученые создадут радиационный детектор 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.