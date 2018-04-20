Первым совместным продуктом компаний МТС и "МЕДСИ" стало одноименное приложение SmartMed для дистанционных консультаций с врачами и хранения электронной медицинской карты в защищенном сегменте "облака" #CloudMTC с моментальным доступом со смартфона.
Данное приложение позволяет получать консультации с врачами Клиники "МЕДСИ" по видеосвязи или в чате, находясь в любой точке мира; вызывать на дом врача, в том числе неотложную помощь, и записываться на очные приемы; хранить медицинские данные в смартфоне, оставаясь уверенным в их защищенности. В приложении доступна актуальная информация о клиниках и врачах "МЕДСИ", история обращений за консультациями онлайн и офлайн (после осуществления регистрации в SmartMed), все сохраняемые пациентом или направляемые врачом документы, включая назначения и результаты анализов.
"Телемедицинская платформа SmartMed станет основой для развития стратегического для МТС направления цифрового здравоохранения. Наша задача – развитие превентивной медицины, медицины здоровья. Мы уже изучаем возможности внедрения решений в области ранней диагностики, онлайн-мониторинга состояния здоровья, развития системы автоматического анализа данных и персональных рекомендаций пациенту, – отметил президент МТС Алексей Корня. – При этом мы поддерживаем российские разработки в области медицины, в том числе активно сотрудничаем с вузами и технологическими стартапами: МТС открыла магистерскую программу по телемедицине в Московском политехническом университете, запустила направление цифровой медицины в акселераторе MTS Startup Hub и инициировала совместно с Высшей школой экономики исследования на тему готовности общества к внедрению телемедицины. Результаты исследований подтверждают наши оптимистичные прогнозы по развитию цифровой медицины в России в ближайшие годы".
К телемедицинской программе уже подключены не только терапевты и педиатры, но и врачи других наиболее популярных специальностей – аллергологи, лоры, гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи и другие. Количество профильных специалистов, консультирующих онлайн, продолжит расширяться: только в ближайший месяц список специальностей планируется увеличить до более чем 20.
Персональные данные клиентов SmartMed хранятся в защищенном сегменте облачной инфраструктуры #CloudMTC. Для защиты данных используется комплекс специализированных решений безопасности.
"Развитие телемедицинских технологий открывает доступ к качественной медицинской помощи широкому кругу пациентов, в том числе и в регионах, небольших городах и поселках. Сегодня мы рады представить наше совместное решение с компанией МТС – телемедицинское приложение SmartMed. Этот уникальный продукт в сегменте digital health (цифровое здоровье — прим.ред.), объединяющий в себе медицинскую экспертизу "МЕДСИ" и опыт МТС. С принятием закона о телемедицине высокие профессиональные компетенции, передовой медицинский опыт и широкий спектр специализаций врачей "МЕДСИ" станут еще ближе к пациентам. Наши специалисты гарантируют качество лечения пользователям SmartMed. Получив консультацию через приложение SmartMed, пациент может записаться к данному специалисту также и на очный прием", — отметила президент АО "Группа компаний "Медси" Елена Брусилова.
Когда будет полезно приложение SmartMed:
- Профилактика заболеваний: как не простудиться в холодный сезон, как предотвратить обострение хронических заболеваний, как избежать частых головных болей и т.п.;
- Консультация по характеру заболевания: врач поможет подготовиться к очному приему и определить, к какому специалисту записаться и какие исследования провести предварительно;
- Расшифровка анализов: не нужно идти в клинику, чтобы узнать результаты исследований;
- Консультация по ранее назначенной терапии с лечащим врачом, у которого пациент был на приеме в клинике;
- Второе мнение: не выходя из дома, можно получить альтернативную оценку здоровья;
- Мониторинг: ваш лечащий врач сможет отслеживать показания с носимых устройств, реагировать на критичные отклонения, давать рекомендации по корректировке нагрузки (например, спортивной) и пр.
- Общие вопросы ухода и укрепления здоровья: как правильно купать ребенка; как вести себя с пожилыми близкими, ограниченными в движении; какие бывают схемы питания и другие.
Приложение SmartMed доступно всем абонентам российских операторов связи, его можно скачать в App Store и Google Play. Стоимость онлайн-консультации в приложении составляет 550 рублей. В течение месяца, до 19 мая включительно, все дистанционные консультации через SmartMed бесплатны.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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