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Житель Барнаула, отдыхавший в одном из баров в Индустриальном районе, подозревается в причинении ножевых ранений трем людям.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 44-летний мужчина употреблял спиртные напитки в баре в компании родственников. В этот момент у него произошел конфликт с одним из родственников. В итоге злоумышленник ударил его ножом.
Затем, как отмечают в полиции, мужчина напал на незнакомых ему парня и девушку, находившихся в баре. На место прибыл наряд полиции, который и задержал разбушевавшегося горожанина. Все трое потерпевших доставлены в больницу.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Подозреваемый взят под стражу.
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