Планируете выходные и не знаете, как их провести? Смотрите наш традиционный гид и выбирайте занятие по душе. Например, в субботу в музее "Мир камня" (Ползунова, 39) в 14:00 начнется лекция "Открытие алтайского серебра: были и небылицы" (0+). Известный историк-краевед и научный консультант Вадим Бородаев расскажет о демидовском периоде освоения алтайских недр.
Вечером 21 и 22 апреля в "Доме Актера на Алтае" (Льва Толстого, 30) в 19:00 барнаульцам предлагают погрузиться в таинственную атмосферу далеких миров и встретить инопланетные создания. Здесь пройдет концерт-спектакль "Там, где меня нет" (14+), режиссером которого стала Дарья Уханкова.
В то же время в баре ХХХХ пройдет БатлShow (18+) — юмористическое соревнование известных персон города Барнаула. Это будет шоу с участием двух команд, которым предстоит поучаствовать во множестве смешных и безумных испытаний в стиле "Вечернего Урганта".
А в баре "Питер" в 20:00 начнется зажигательная шоу-программа от Александра Поля, вокал от Lisa&Mirov "Давай на спор!" (18+). Гостей ждут конкурсы, призы и дискотека.
Воскресенье можно начать с мастер-класса по созданию мыла ручной работы с натуральными добавками. Занятие начнется в 13:00 в ТРЦ "Европа" на 2 этаже. Здесь же, но в 14:00, будут обучать делать брошь из фоамирана в форме розы.
Вечером 22 апреля в крафтовом баре "Эльбрус" (Социалистический, 59) состоится электро-декламация от "Простывший пассажир трамвая №7" (18+), созданная литератором Ваней Пинжениным совместно с музыкантом Димой Etoeto. Поддержат гостей из Санкт-Петербурга местный дуэт поэта и контрабасиста, участники которого, Михаил Максимов и Данил Тирских, около года доносят публике поэзию, смешанную с басовыми партиями контрабаса. В этот вечер будет представлена новая программа под названием "Листья". Начало в 19:00
Напомним, что Иван Пинженин и Дмитрий Etoeto – победители в номинации "Лучший spoken word" премии "Родной Звук".
С детьми в субботу можно отправиться на сказку-игру "Про Крошечку-Хаврошечку и других" (0+), покажут ее в МТА в 12.00. А в воскресенье здесь покажут драму "Собаки тоже плачут" (12+), начало в 11:00.
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