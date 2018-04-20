Пять человек погибли при пожаре в алтайском селе Косиха

В селе Косиха Алтайского края в ночь на пятницу, 20 апреля, произошел пожар в одном из частных домов, унесший жизни пятерых человек. СУ СКР по региону организовал проверку по факту пожара.
Как сообщается, в момент возгорания в доме находились пять местных жителей, которые погибли от отравления угарным газом.
"На месте происшествия работают наиболее опытные сотрудники управления — следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю, на тушение пожара привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 04:40 (мест.) 20 апреля, в 04:51 (мест.) пожар локализован, в 04:59 (мест.) пожар был ликвидирован.
В связи с произошедшим МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких.
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