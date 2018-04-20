Фото: barnaul.org
Номер телефона в приемной главы Барнаула Сергея Дугина изменится с понедельника, 23 апреля, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что это связано с заменой АТС. В итоге с 23 апреля официальный номер телефона приемной главы краевой столицы изменится на (3852) 37-16-75.
До конца же текущей недели граждане могут звонить на старый номер приемной — (3852) 29-10-24.
Комментарии
А что на новой АТС нет "красивых" номеров.???
Что бы граждане Барнаула легко его могли запомнить??