Фото: Amic.ru
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" с 1 мая повысит стоимость детского билета на 50 рублей, чтобы компенсировать возросшие затраты на содержание животных и оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил Amic.ru заместитель директора зоопарка Александр Чеботарев.
По его словам, это вынужденная мера, поскольку нужно содержать животных, а расходы в последние годы на них выросли. Детский билет подорожает на 50 рублей, он будет стоить 150 рублей, а вот взрослый останется без изменений – 200 рублей. Причем цены будут зафиксированы и не опустятся после летнего сезона.
"Обосновали тем, что много средств тратится на налоги, оплату коммунальных услуг. За последние годы увеличилась территория, увеличился штат сотрудников, и расходы очень сильно выросли. В отличие от других своих коллег, мы работаем круглый год. Поэтому животных кормить чем-то надо, и летний период мы используем максимально, чтобы заработать на зиму тоже", — сообщил Александр Чеботарев.
Заместитель директора зоопарка "Лесная сказка" добавил, что после двух ЧП, произошедших с участием детей, были проанализированы многие моменты, и сейчас посетителям ничего не угрожает в плане безопасности. При этом за всеми посетителями сложно углядеть, поскольку в летние дни через зоопарк проходит до тысячи человек в сутки. Однако после того, как были установлены дополнительные клетки для хищников, посетители стали жаловаться, что из-за новых мер безопасности их стало хуже видно.
Говоря о планах на летний период 2018 года, Александр Чеботарев отметил, что в ближайшее время в зоопарке будет открыт розарий на тысячу роз и тропа древнего человека.
Комментарии
Ну это ФИАСКО братан
Надо не повышать цены на зоопарки, а закрывать их. Как и цирки. Смотреть на мучения животных приходят садисты. Приводят детей - садисты в квадрате, которых следовало бы лишать родительских прав.
Если животных кормят, за ними убирают и ничего не заставляют делать, кроме того, очень любят и играют иногда - это садизм, по-вашему? Странная позиция. А насчет цирка согласна.
А заботливые родители, не садисты, куда должны водить детей? В торговые центры?
Если животных кормят, за ними убирают и ничего не заставляют делать, кроме того, очень любят и играют иногда - это садизм, по-вашему?
Если Вас посадить в клетку, там вас будут кормить, за вами будут убирать и ничего не будут заставлять делать, то как вы станете себя чувствовать?
А заботливые родители, не садисты, куда должны водить детей? В торговые центры?
Перечислить все десятки вариантов? По спорту, по играм, по культуре, общению, творчеству, иному досугу?
в Новосибирском зоопарке двое взрослых и 1 детский выходят дешевле, чем в Барнауле (т.к. там дети до 7 лет бесплатно)
а в наш я не захожу, т.к. считаю что это дорого. жаль, что будет теперь еще дороже
А я и так в клетке живу, только чуть побольше, в так называемой квартире. Чувствую себя нормально. Если б еще и кормили бесплатно - вообще прекрасно было б.
А я и так в клетке живу, только чуть побольше, в так называемой квартире. Чувствую себя нормально. Если б еще и кормили бесплатно - вообще прекрасно было б.
Вас не выпускают из квартиры? Квартира размером с клетку? Вы в квартире на всеобщем обозрении?
Из квартиры выпускают, но только на работу в основном