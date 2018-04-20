Очевидцев смертельного ДТП просят откликнуться в Барнауле

В Барнауле разыскивают свидетелей ДТП, в котором погибла пожилая женщина. Трагедия произошла около 6:40 23 марта на улице Матросова в районе дома №15.
По предварительным данным ГИБДД, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Mazda Bongo, допустил наезд на женщину 1942 года рождения. В первоначальном сообщении ГИБДД указывалось, что женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Однако сейчас, как утверждает сын погибшей, заявляется, что женщина переходила дорогу за пешеходным переходом, хотя на фото видно, что автомобиль, ее сбивший, переход не проехал.
"Водитель сначала во всем сознался. А потом, видимо, ему подсказали, изменил показания. В ГИБДД сказали — ищите свидетелей происшествия", — рассказал мужчина.
Если вы оказались свидетелем данного происшествия, просьба позвонить по этому телефону: 8-913-268-47-90.
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