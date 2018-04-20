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Путин может принять участие в акции "Бессмертный полк" в четвертый раз

, ИА "Амител"
Владимир Путин уже трижды принимал участие в шествии

Фото: news.bigmir.net

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может принять участие в акции "Бессмертный полк" в День Победы, пишут "Известия".

"Этого нельзя исключать", — сказал Песков.

Владимир Путин уже трижды принимал участие в шествии. 9 мая 2017 года президент вышел на Красную площадь с портретом своего отца-фронтовика.

В 2015 году организаторы акции в Москве отправили запрос на имя президента с просьбой разрешить шествие по Красной площади. В результате было получено не только согласие — Путин лично возглавил шествие.

По рассказам самого президента, Владимир Спиридонович Путин был одним из защитников Невского пятачка — плацдарма на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченного и удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта. В 1941 году он был тяжело ранен. В 1950-е служил в охране вагоностроительного завода, а позже работал мастером. Владимира Спиридоновича не стало в 1998 году.

18 января 2018 года, в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда, Путин прибыл на Пискарёвское мемориальное кладбище Санкт-Петербурга и возложил цветы к монументу "Мать-Родина". В этот момент к нему подошел пенсионер Евгений Щербаков. Совершенно неожиданно оказалось, что его отец Николай Петрович командовал подразделением, где служил отец президента, и они вместе сражались на Невском пятачке. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.04.2018 12:43
Vanadiy2014

Бессмертный полк - дурная идея. После войны не было ни дня победы, ни всякой особой символики. При Брежневе ввели праздник на фоне косяков СССР. Теперь эти косячат ещё больше и пытаются примазаться к Победе. Ну давайте ещё больше ленточек, ещё больше табличек. Что придумают через лет 15, какие традиции введут по указивке сверху? Спокойнее надо проводить этот день, без пошлости этой, без аляповатости. Война была поколения назад.

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20.04.2018 12:51
Г.Х.Андерсон

А у Фрэнка Андервуда дедушка -герой гражданской войны. Но это не точно.

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